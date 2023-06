Sbiadisce il giallo delle dimissioni di Foresti, si pensa al dopo

Anche se il diretto interessato continua a non voler rispondere, sono ormai certe le dimissioni del vicesindaco di Vittoria Filippo Foresti. Sebbene fino ad ora non vi siano conferme ufficiali, pare che le dimissioni siano state protocollate qualche giorno fa. Scattato, quindi, il toto-assessore.

Non è detto però che la scelta sarà fatta a breve, anche perché lo scorso anno dalle dimissioni di Katia Ferrara (che aveva la delega a Scoglitti) passarono oltre sei mesi prima della nomina di Salvatore Avola. Secondo i ben informati, nonostante Foresti abbia sempre difeso in pubblico il sindaco, i rapporti fra i due erano tutt’altro che sereni già da qualche tempo tanto che la prima minaccia di dimissioni da parte di Foresti era stata registrata nell’aprile scorso. Fra i motivi alla base della crisi, secondo alcuni rumors, la scelta del sindaco di affidare al consulente gratuito Gianni Cucchia l’allestimento del cartellone estivo piuttosto che allo stesso Foresti, fino a qualche giorno fa assessore alla Cultura.

Il sostituto, secondo Giuseppe La Lota del quotidiano La Sicilia, potrebbe essere Marco Greco, consigliere tornato sui suoi passi dopo l’impegno con Forza Italia alle regionali. Greco, raggiunto al telefono dallo stesso La Lota, si è detto pronto (in qualità di appartenente al gruppo misto) anche a ricomporre lo scollamento che c’è in Consiglio con il gruppo Mpa. Al momento, lo ricordiamo, Aiello è di fatto privo della maggioranza consiliare. Scegliere Greco potrebbe quindi far tornare a pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.

Sono comunque tanti i nomi in pole position. Fra questi quelli di Fabio Prelati, Alessandro Speranza, Giuseppe Cannizzo, Rosetta Noto e Giovanna Biondo. Prima di tutto, però, si attende la comunicazione ufficiale delle dimissioni di Foresti.