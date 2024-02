Un ragusano a The Voice Senior

Secondo appuntamento, ieri sera su Rai 1, con “The Voice Senior”, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto, quest’anno, alla quarta stagione.

Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Ad esibirsi, con successo, Leonardo Dotto De’ Dauli, 75 anni, nato a Ragusa. Nella clip di presentazione si vedono benissimo Ragusa Ibla e il Duomo e nell’intervista ha raccontato di essere stato sposato 4 volte, ma il suo primo grande amore è stata la musica (quasi una quinta moglie).

A chi lo ha intervistato ha spiegato di parlare tante lingue perché ha vissuto molto all’estero, di avere due figli avuti dalla prima moglie e una dalla seconda moglie. Leonardo Dotto de Dauli in America faceva l’assistente di anestesia e, al tempo stesso, suonava con tante band. E’ molto legato alle sue sorelle, che vivono ancora a Ragusa e dalle quali è tornato proprio qualche anno fa, anche perché la nostalgia della Sicilia ha iniziato a farsi sentire. Anche le sorelle sono state intervistate.

Ad accompagnarlo negli studi Rai anche sua figlia Maria, norvegese che vive a Boston.

Sul palco, ha cantato “Just the two of us” di Bill Withers. Nessuno però si è girato. Gigi D’Alessio ha precisato di non essersi girato perché la sua vocalità, il suo groove, era più adatto a Clementino. Quest’ultimo, quindi, gli ha concesso la seconda chance: avrà la possibilità di essere scelto un’altra volta nelle blind audition.

Qui il video dell’esibizione: Esibizione Leonardo Dotto De’ Dauli

In questo link, invece, il video della presentazione:

Video di presentazione Leonardo Dotto De’ Dauli