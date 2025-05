Bandiera Verde, ennesima conferma per sei comuni iblei

Ancora una volta sono ben sei comuni della provincia di Ragusa che ottengono la Bandiera verde 2025. Si tratta del riconoscimento dei pediatri italiani e stranieri per le spiagge a misura dei più piccoli.

Si tratta, così come negli anni scorsi, di Santa Maria del Focallo, in territorio di Ispica, Pietre Nere e Raganzino, in territorio di Pozzallo, Marina di Ragusa e poi le spiagge di Santa Croce Camerina (ovvero Casuzze, Punta Secca e Caucana), Sampieri, in territorio di Scicli, e Vittoria con Scoglitti.

Per ottenere la bandiera verde le località debbono avere queste caratteristiche: una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato; un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l’acqua non diventi subito troppo alta; assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento.

I pediatri che hanno selezionato le bandiere hanno operato in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor. Si è trattato di un’indicazione professionale e un parere medico redatto in base alla conoscenza delle reali esigenze di accrescimento, salute e sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei minori. La selezione delle località da consigliare avviene esclusivamente attraverso le segnalazioni dei medici, pervenute ogni anno entro il 31 gennaio.

La Calabria si conferma al primo posto per numero di “bandiere” (in tutto 21), seguita da Sicilia (18) e Sardegna (16).

Qui l’elenco completo delle Bandiere verdi 2025 in Sicilia (oltre a quelle in provincia di Ragusa):

Balestrate (Palermo); Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani); Catania – Playa; Cefalù (Palermo); Giardini Naxos (Messina); Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina); Marsala – Signorino (Trapani); Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani); Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento); Noto – Vendicari (Siracusa); Palermo – Mondello; San Vito Lo Capo (Trapani).