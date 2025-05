Frecce Tricolori, on line in vendita pezzo del jet caduto a Pantelleria

Una parte dell’equilibratore di una delle Frecce Tricolori coinvolte nell’incidente aereo del 6 maggio scorso a Pantelleria era stato messo in vendita su una nota piattaforma per la vendita e gli acquisti on line. Lo ha anticipato il Tgr della Rai Friuli Venezia Giulia che ha citato i Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Roma.

Secondo quanto ricostruito, infatti, i militari, nel corso delle attività di monitoraggio della rete internet alla ricerca di beni culturali posti in vendita in modo illecito, hanno trovato il pezzo dell’aereo messo in vendita. Secondo quanto ha scritto il Tgr Fvg, si tratterebbe di una porzione di velivolo di fondamentale importanza per gli accertamenti tecnico-specialistici in corso. L’equilibratore, infatti, è una parte aerodinamica che consente di cabrare o picchiare.

La Procura Militare di Verona, titolare delle indagini in quanto competente sul 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto, dove hanno sede le Frecce Tricolori, ha emesso subito un decreto di perquisizione per acquisire l’alettone. Non è stata rivelata, al momento, l’identità del venditore né è stato chiarito se lo stesso sia accusato anche di aver di fatto rubato l’oggetto da un’area militare. L’esercitazione si era svolta due giorni dopo che le Frecce Tricolori avevano tenuto uno spettacolo a Catania (Catania: lungomare chiuso e stop ai voli per le Frecce Tricolori)