Campionato Beach Volley presentata Tappa Gold Marina di Modica

Il più grande evento sportivo da Roma in giù nell’estate 2025 è quello che Marina di Modica si prepara ad ospitare nel cuore della stagione calda, 1-2-3 agosto, quando per la prima volta la Sicilia ospiterà una tappa Gold del campionato italiano di beach volley. Questa mattina la presentazione a Palazzo di Cultura alla presenza delle istituzioni. Le tappe Gold sono in totale solamente 4 e rappresentano quegli appuntamenti in cui partecipano i giocatori e le giocatrici più importanti del circuito e dove il montepremi è decisamente più alto e ambito del resto del campionato. Da quando la scelta è caduta sull’arenile modicano poco prima dello scorso Natale, la macchina organizzativa si è messa in moto ed oggi sono stati finalmente svelati i particolari.

Voluta fortemente dalla Regione Siciliana e dal Comune di Modica, la tappa modicana è stata affidata al promoter Fabio Nicosia. Come conferma lo scorso anno quando Marina di Modica ha ospitato una delle tappe degli assoluti del campionato nazionale con ottimi riscontri in termini di pubblico e di organizzazione. L’evento attirerà i migliori atleti e migliaia di appassionati, animando l’estate sportiva siciliana. Oltre alla competizione, ci saranno attività collaterali che arricchiranno l’offerta turistica e culturale. La visibilità dell’evento sarà di primissimo piano: Rai Play, Rai News e Rai Sport seguiranno la tappa insieme a Radio Kiss Kiss. Sicuramente di grande prestigio la collaborazione con lo chef Accursio Craparo che ha voluto preparare un piatto dedicato alla tappa. Non è comune trovare uno dei nomi più importanti della cucina italiana ed internazionale associato ad un evento sportivo. Accursio ha voluto scommetterci perché crede fortemente nel valore e nel prestigio della manifestazione che diventa grazie al suo nome ancora più “gold”.