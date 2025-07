Guardia Costiera in azione: al via l’operazione “Mari e Laghi Sicuri”

Proseguirà fino al 21 settembre l’Operazione “Mari e Laghi Sicuri 2025”, disposta

dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e coordinata, per la Sicilia

orientale, dalla Direzione Marittima di Catania.

Nell’ambito dell’operazione, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo è

impegnata lungo i 100 km di costa della provincia di Ragusa, dal Comune di Acate a

quello di Ispica, per garantire la sicurezza della balneazione, della navigazione e la tutela

dell’ambiente marino.

Obiettivo prioritario dell’attività è la prevenzione, con controlli mirati via terra e via mare.

In mare opereranno cinque mezzi navali, dislocati nei porti di Pozzallo, Marina di Ragusa e

Scoglitti, inclusa l’unità dedicata alla ricerca e al soccorso, operativa 24 ore su 24, sette

giorni su sette.

Particolare attenzione viene riservata alla nautica da diporto: in tale ambito i controlli

riguarderanno principalmente i controlli sul rispetto delle distanze di sicurezza rispetto

dalle aree di balneazione e sulla presenza delle dotazioni di bordo obbligatorie. Le unità

che risulteranno in regola riceveranno il “Bollino Blu”, attestazione che evita controlli

ripetitivi durante la stagione.

Nei primi giorni di attività sono già emerse alcune violazioni alla nuova Ordinanza di

Sicurezza Balneare n. 38/2025 (consultabile sul sito www.guardiacostiera.gov.it, sezione

“Ordinanze”), con cinque sanzioni amministrative elevate per un totale di quasi 5.200 €:

tra le infrazioni più gravi contestate l’assenza temporanea dell’assistente bagnante, la

mancata predisposizione delle boe rosse a delimitazione della zona riservata alla

balneazione oltre a carenze nelle dotazioni previste presso i punti di salvataggio.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione finalizzato a garantire

una fruizione sicura delle spiagge e del mare durante il periodo estivo, nel rispetto delle

normative vigenti.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione balneare, con l’obiettivo di tutelare la vita

umana in mare e la sicurezza dei cittadini. Per ogni emergenza in mare la Guardia

Costiera di Pozzallo ricorda che sono sempre attivi il numero blu per le emergenze in mare

1530 ed il numero unico delle emergenze 1 1 2 (gratuite e attive 24 ore su 24).