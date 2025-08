Incidente sulla Catania-Gela: morti padre e figlia originari di Vittoria

Vi sarebbero anche due iblei fra le vittime del terribile incidente registratosi ieri sulla Catania- Gela (qui il nostro articolo: Incidente sulla SS 417: 2 morti e 6 feriti, auto giù nella scarpata).

Secondo quanto finora accertato, a perdere la vita sono stati Giuseppe Ruscica, 71 anni, e Martina Ruscica, 33 anni, padre e figlia. Viaggiavano a bordo di una Hyundai Tucson insieme alla moglie dell’uomo, rimasta gravemente ferita. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania, dove si trova in condizioni critiche. Martina, in particolare, avrebbe frequentato l’intero ciclo scolastico in scuole vittoriesi e avrebbe anche fatto parte di un gruppo scout vittoriese. Da anni si era trasferita in Lombardia dove lavorava come insegnante.

Coinvolti nello scontro anche due autoarticolati, una Range Rover Evoque e una Kia Sportage. Tra i feriti figurano diversi residenti di Gela. Uno di loro, un uomo di 38 anni, è stato trasportato in codice rosso al Trauma Center del Cannizzaro con politrauma: dopo le valutazioni specialistiche e gli accertamenti strumentali, è stato ricoverato in Ortopedia con una frattura al piede, un trauma cranico e varie contusioni.

Ferite anche una donna e una bambina di otto anni, quest’ultima avrebbe riportato una frattura. La madre è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Il conducente della Range Rover è stato ricoverato al Cannizzaro. Illesi, invece, i due passeggeri che si trovavano a bordo della Kia Sportage.