La ragusana Di Martino al Mondiale di ciclismo femminile

In partenza dall’aeroporto di Istanbul verso l’Australia, la ragusana Margherita Di Martino si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera: il Mondiale di ciclismo a Lorne. Ed è proprio mentre si trova in aeroporto, diretta in Australia, che noi di Ragusah24 l’abbiamo raggiunta telefonicamente e l’abbiamo intervistata. Margherita, infatti, il 16 ottobre affronterà la gara a cronometro, il 17 la staffetta a squadre e il 19 la Granfondo. Tra emozione e determinazione, la campionessa porterà in alto il nome dell’Italia e del ciclismo femminile, incarnando la passione e la tenacia che l’hanno sempre contraddistinta.

La storia di Margherita con le due ruote inizia quasi per caso nel 2009, quando acquistò la sua prima bici da corsa. Da quel momento ha accumulato successi straordinari: sei campionati Coppa Sicilia, due Grand Tour Sicilia, la vittoria della Milano-Sanremo 2014 (14ª assoluta), e numerose partecipazioni a gare in Italia e all’estero. Oggi, a quasi 54 anni, continua a sfidare sé stessa, pronta a misurarsi con le migliori atlete del mondo.

Al suo fianco, c’è A.S.D. Bike Queen, la squadra tutta al femminile da lei fondata a dicembre 2023 insieme all’amica Lucia Asero (anche lei con un palmares di tutto rispetto). L’obiettivo del progetto è chiaro: creare opportunità concrete per le donne in uno sport tradizionalmente maschile, offrendo la possibilità di gareggiare anche in competizioni esclusivamente femminili. “Vogliamo dimostrare che le donne possono correre, vincere e organizzarsi senza dover dipendere dagli uomini – racconta Margherita –. In Sicilia e in Italia le gare solo femminili sono ancora rare, ma finalmente stiamo aprendo una nuova era del ciclismo femminile.”

La Bike Queen è composta da atlete amatoriali, alcune anche con alle spalle successi locali e internazionali, che puntano a combinare passione e strategia.

“Questo progetto- ha detto Margherita- non riguarda solo lo sport, ma anche la possibilità di cambiare la percezione del ciclismo femminile in Sicilia e in tutta Italia.”