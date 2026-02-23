Concerto di beneficenza per Niscemi, evento in musica al Teatro

Una serata intensa, partecipata e profondamente sentita ha visto la comunità di Vittoria riunirsi nel segno della solidarietà per Niscemi in occasione del concerto di beneficenza “Vintage Style – Jazz & Swing Retrò Live”, promosso dal Museo Enologos e dall’Associazione Antea “Cultura e Vita” Vittoria, con il patrocinio della Città di Vittoria.

Ad aprire l’incontro sono stati gli interventi degli organizzatori e delle autorità presenti.

Rosanna Barbante, dell’Antea, ha voluto ringraziare tutti i presenti, le autorità e gli amici coinvolti nell’iniziativa: «Siamo qui per solidarietà nei loro confronti, per offrire un aiuto concreto ma anche per dimostrare la nostra vicinanza e il nostro affetto».

Piero La Terra, presidente dell’Antea, ha sottolineato il valore umano dell’evento: «Non siete un pubblico, siete un gruppo di amici che ha preso a cuore questa iniziativa». Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’amministrazione comunale, presente con il sindaco, gli assessori Corbino e Barbante e la dirigente dottoressa Mandarà, che hanno sostenuto l’evento con sensibilità e partecipazione.

Momento particolarmente toccante il saluto, inviato grazie alla diretta Facebook curata da Gianluca Salvo, all’amica Lella Colombo, attualmente fuori sede ma vicina alla manifestazione.

L’assessore alla Cultura, Arturo Barbante, ha ricordato che «la solidarietà si costruisce goccia a goccia» e ha ribadito la vicinanza della comunità a Niscemi e ai territori che necessitano di sostegno pubblico. L’assessore Francesca Corbino ha evidenziato come «l’importante è essere uniti», esprimendo l’onore per la presenza degli amici niscemesi.

A nome della città di Niscemi sono intervenuti il vicesindaco Pietro Stimolo e il presidente del Consiglio comunale Angelo Chessari, che hanno ringraziato la comunità vittoriese per il sostegno ricevuto. «In questo tragico evento stiamo vedendo un’unità non solo territoriale ma anche nazionale. Questa vicinanza ci riscalda il cuore e dimostra che esiste ancora tanta umanità vera». È stato inoltre sottolineato il forte legame tra Niscemi e Vittoria, anche sul piano agricolo ed economico, con numerosi produttori che operano nel territorio vittoriese e nel mercato ortofrutticolo.

Nel suo intervento, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha ribadito l’importanza delle piccole azioni e dell’impegno delle comunità vicine, esprimendo solidarietà a nome di tutti i vittoriesi. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla fragilità idrogeologica della Sicilia, soffermandosi sul promontorio di Kamarina, che rischia un progressivo cedimento verso il mare. Il primo cittadino ha annunciato l’intenzione di promuovere un comitato per la salvaguardia del sito, invitando la cittadinanza a partecipare attivamente.

La serata è poi proseguita con le eleganti e coinvolgenti atmosfere del jazz e dello swing retrò di “Vintage Style – Jazz & Swing Retrò Live”, in un viaggio musicale dal sapore vintage capace di unire generazioni diverse nel segno della cultura, dell’impegno civile e della solidarietà.

Un evento che ha dimostrato come la musica possa diventare strumento concreto di coesione, vicinanza e responsabilità condivisa.