V edizione di Scenari, svelato il programma

Svelato il cartellone di Scenari 2026. Si alza a poco il sipario più di un mese dalla ‘prima’, sui nomi che saranno protagonisti sulle bellissime ed emozionanti scalinate di San Giorgio, San Pietro e San Giovanni, nel sagrato della Madonna delle Grazie, nella suggestione dell’atrio di Palazzo San Domenico. Anche quest’anno sono questi i luoghi che ospitano gli appuntamenti della quinta edizione del festival letterario della Città. La manifestazione porta la firma in calce dalle Librerie Mondadori BookStore con la Fondazione Garibaldi, Babel Agency e sotto la direzione artistica di Piera Ficili. Da giovedì 25 giugno a domenica 26 luglio, per cinque fine settimana consecutivi, la Città patrimonio UNESCO vivrà un’edizione di voci, volti, parole, libri, scrittura, emozioni che è sintesi reale di un ideale connubio fra la Città, il territorio e le sue migliori risorse istituzionali ed economiche.

Il sostegno del comune di Modica e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa; la Regione Siciliana, assessorato alla Cultura; la Camera di Commercio del SudEst. Fondamentale il ruolo delle realtà imprenditoriali che ancora una volta hanno scelto di essere partner di Scenari: COOP Gruppo Radenza, COOP Voce, Di Raimondo auto, SiLuce, GIAP Gruppo Minardo, Kasarreda, Paniere Bio, Orango, Lineare Pubblicità, Leocata Mangimi e Avimecc, Clinica del Mediterraneo, BCC Pachino, IGM, Agenzia BNP Paribas, SAC, Agenzia Generali, Immobiliare Coldwell Banker, Studio Sammito, Ceramiche Esagono, ANM studio Nicastro, Caffè Adamo, Ferra Profumerie, Bibite Polara, RIAD, Lorenzo Ruta Ristorante, Radici Ristorante, Raro, Terradamari, Modica InCentro, Hotel Itria, Video Regione.

E a tutti loro sarà dedicata la grande festa del 20 giugno, alle 20.30, davanti al teatro Garibaldi, aperta a tutta la Città. Quel giorno Modica abbraccerà idealmente Scenari 2026 e vivrà un momento di grande impatto con la presentazione del cartellone e di quanti condividono questo momento di alto valore culturale e di grande promozione. Se Scenari ha la considerazione che la stampa mostra verso questo evento, lo si deve a chi c’ha creduto e continua a crederci in modo fattivo e concreto e che sarà protagonista il 20 di giugno in una serata unica e che si incastona nell’estate di Modica.

Una ‘Candle night’ curata da Raro sarà il preludio, domenica 21 giugno, agli eventi letterari che, dopo il successo delle passate edizioni che hanno annoverato ospiti prestigiosi, faranno ancora di Modica il luogo di forte attenzione ed attrazione per il panorama culturale nazionale e internazionale. Una Città che apre di nuovo le sue porte ad autori e autrici che hanno arricchito e impreziosito l’agenda editoriale, mediatica e giornalistica del 2026.

IL PROGRAMMA

Il Festival Scenari animerà Modica dal 25 giugno al 26 luglio 2026 con un calendario che intreccia letteratura, giornalismo, spettacolo e musica, portando in città alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale. Ad inaugurare la quinta edizione del festival, giovedì 25 giugno, sarà Emmanuel Carrère, protagonista a San Giorgio di un incontro dedicato al suo ultimo libro “Kolchoz” (Adelphi), in cui lo scrittore francese intreccia autobiografia e memoria familiare con la grande Storia. A moderare l’incontro sarà lo scrittore Girolamo Grammatico, con traduzione di Sonia Folin. Il primo weekend prosegue poi venerdì 26 giugno con Valeria Bruni Tedeschi, a San Pietro, nell’incontro dedicato al suo percorso artistico tra cinema, teatro e scrittura mentre sabato 27 giugno salirà sul palco sotto la scalinata di San Pietro Sigfrido Ranucci con “Diario di un trapezista”, spettacolo teatrale che attraversa il dietro le quinte del giornalismo d’inchiesta attraverso racconti personali, pressioni, rischi e grandi inchieste che hanno segnato la sua carriera alla guida di “Report”.

La settimana successiva si aprirà venerdì 3 luglio con Serena Bortone, che sul sagrato della Madonna delle Grazie presenterà “Le dirimpettaie” (Rizzoli), il suo nuovo romanzo corale ambientato tra gli anni Sessanta e il nuovo millennio. Sabato 4 luglio sotto la scalinata di San Pietro sarà invece la volta di Vincenzo Schettini, il professore e divulgatore noto per “La fisica che ci piace”, che presenterà “La vita che ci piace. Come la fisica può spiegarci la vita” (Mondadori Electa), un viaggio profondo e accessibile insieme che trasforma la fisica in uno strumento per comprendere meglio sé stessi e il mondo che ci circonda. Domenica 5 luglio arriverà all’atrio di Palazzo San Domenico Alessia Gazzola, amata autrice della serie de “L’Allieva”, che presenterà “Il giardino avvelenato”, il nuovo capitolo delle indagini di Miss Bee. Ambientato nella Londra del 1925, il romanzo segue la giovane Beatrice Bernabò alle prese con un mistero che si intreccia a passioni, segreti e irrisolti del passato.

Venerdì 10 luglio ancora nell’atrio di Palazzo San Domenico, sarà ospite Csaba Dalla Zorza, che presenterà “Io sono Adele” (Marsilio), un romanzo intimo e delicato che racconta la storia di una donna che, a sessant’anni, lascia Milano per trasferirsi in Provenza e ricominciare da sé stessa. Sabato 11 luglio torna “Scenari Talk” con Paolo Gentiloni e Paolo Magri, protagonisti nell’atrio di Palazzo di Città di un dialogo dedicato ai nuovi equilibri internazionali, all’Europa e alle grandi trasformazioni geopolitiche del presente. Domenica 12 luglio salirà sul palco di San Giovanni Enzo Iacchetti, che presenterà “25 minuti di felicità. Senza mai perdere la malinconia” (Bompiani), un’autobiografia ironica e sincera che ripercorre la sua vita tra musica, cabaret, televisione e ricordi personali.

Il festival proseguirà venerdì 17 luglio il festival proseguirà con Davide Banzato, sacerdote, scrittore e volto televisivo, che presenterà a San Giovanni “Il coraggio di scegliere” (Piemme) e “Come una stella nel cielo” (ElectaKids), due libri dedicati ai temi della spiritualità, della crescita personale e della ricerca della felicità. Sabato 18 luglio sarà ospite sotto la scalinata di San Giorgio Romina Power, che presenterà “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita” (Rizzoli), un libro intimo e originale in cui sceglie la forma del lemmario personale per raccontarsi attraverso parole, ricordi e riflessioni. Domenica 19 luglio sul sagrato della Madonna delle Grazie arriverà Stefano Mancuso con una lectio dedicata al suo ultimo libro “Il Cantico della Terra” (Laterza), una riflessione che intreccia scienza, ecologia e poesia a partire dal “Cantico delle creature” di San Francesco, invitando a ripensare il rapporto tra esseri umani e natura.

Venerdì 24 luglio sarà la volta del giornalista Mario Calabresi, che a San Pietro, presenterà il suo ultimo libro “Alzarsi all’alba” (Mondadori), un racconto dedicato alle persone che scelgono di cambiare, ripartire e rimettersi in gioco. Sabato 25 luglio il festival accoglierà sul sagrato della madonna delle Grazie Franco Arminio con una lectio a partire dal suo ultimo libro “L’incredibile non si può dire a tutti” (Rizzoli). A chiudere il festival, domenica 26 luglio alla Scalinata di San Giorgio, sarà il concerto di Dimartino, uno dei cantautori più raffinati della scena italiana contemporanea, capace di unire introspezione, ironia e sensibilità letteraria.

Accanto al programma principale si presenta la novità di “Scenari al Tramonto”, rassegna di incontri letterari, talk, monologhi al Pizzo Belvedere e al Belvedere dell’Itria, per quattro giovedì sempre alle ore 19.00. Il calendario vedrà protagonisti Lorena Spampinato il 2 luglio, Iaia Forte 9 luglio, Franco Currò 16 luglio e l’incontro con Carlo Cottarelli e Paolo Magri 23 luglio. Incontri che avranno a corollario aperitivi musicali curati da RIAD e Raro e drink di conversazione per accompagnare in modo condiviso gli eventi. Altra novità di quest’anno sono i Sabato del dopo festival a cura di RIAD che animeranno i luoghi che ospitano gli eventi subito dopo la loro conclusione, fra concerti e dj set

INFORMAZIONI

Tutti gli incontri, salvo note specifiche, si svolgeranno alle 21:00, con ingresso libero fino a esaurimento posti