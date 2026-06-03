Venerdì il primo volo Air Canada, Catania-Montreal

E’ in programma venerdì 5 giugno il primo volo che collegherà direttamente la Sicilia orientale con il Canada. Sarà operato da Air Canada e volerà sulla tratta Catania – Montreal. Il volo arriverà all’aeroporto di Catania Fontanarossa alle ore 9.00 e ripartirà per il Canada alle ore 10.40. Il volo sarà accolto dal water cannon, il rito del bagno delle ali per l’aereo.

Per l’occasione, dalle ore 9.30 sarà allestita la torta con i loghi Air Canada e Aeroporto di Catania presso la Lounge Business “Angelo D’Arrigo”. Tra le ore 8.00 e le 14.00 Poste Italiane venderà, all’area Arrivi del Terminal A, Carte valori e prodotti filatelici in occasione del primo volo diretto Catania-Montreal. Prima della successiva partenza del volo per Montreal, prevista alle ore 10.40, saranno tagliati il nastro e la torta, alla presenza dei vertici di SAC e della compagnia aerea.