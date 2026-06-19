Ragusa-Catania, chiusure notturne in territorio ibleo: date e orari

Nuove limitazioni al traffico sono in arrivo lungo la Strada Statale 514 “Di Chiaramonte” per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova Ragusa-Catania. Le chiusure interesseranno il tratto compreso tra lo svincolo di contrada Dicchiara, nel territorio di Chiaramonte Gulfi (km 18,600), e lo svincolo di Sciri, nel comune di Licodia Eubea (km 26,900).
I provvedimenti si rendono necessari per eseguire operazioni particolarmente complesse, tra cui la demolizione di un cavalcavia esistente e il successivo varo di una nuova struttura prevista nell’ambito del Lotto 2 dell’itinerario Ragusa-Catania. Le attività saranno concentrate prevalentemente nei fine settimana, con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione ordinaria.
Il primo stop al traffico è programmato dalle ore 16 di venerdì 26 giugno alle ore 10 di sabato 27 giugno. Una seconda chiusura è prevista dalle ore 16 di venerdì 3 luglio fino alle ore 10 di sabato 4 luglio, finestra individuata per completare il varo del nuovo cavalcavia.
Durante le chiusure la circolazione sarà deviata sulla viabilità alternativa individuata lungo le strade provinciali della zona, con apposita segnaletica predisposta per indirizzare gli automobilisti. Gli enti coinvolti raccomandano agli utenti della strada di programmare gli spostamenti con anticipo e di prestare attenzione alle indicazioni presenti lungo il percorso.
Gli interventi rientrano nel più ampio programma di ammodernamento dell’asse viario Ragusa-Catania, infrastruttura strategica per i collegamenti tra il Sud-Est della Sicilia e l’area etnea, destinata a migliorare sicurezza e tempi di percorrenza una volta completata.