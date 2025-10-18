Oggi e domani Donnalucata ospita la Regata Zonale di vela

Oggi e domani Donnalucata ospita la Regata Zonale per le classi ILCA 4, 6 e 7, appuntamento promosso dalla Federazione Italiana Vela (FIV) e valido come prima prova ranking 2026.

Settanta velisti provenienti da tutta la Sicilia oltre ai coach e agli accompagnatori si sfidano nello specchio di mare della maggiore borgata di Scicli. I recenti lavori di dragaggio del porticciolo e l’entusiastica accoglienza del Circolo velico di Donnalucata e dell’amministrazione comunale di Scicli, hanno consentito di tenere la prima di una serie di manifestazioni di rilevanza regionale e nazionale.