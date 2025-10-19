Scicli rende omaggio a Camilleri, il 23 ottobre a Palazzo Spadaro

Scicli rende ancora omaggio al Maestro Andrea Camilleri con una nuova mostra a Palazzo

Spadaro, con documenti inediti e immagini inviate dal Fondo Andrea Camilleri e opere

pittoriche che due artiste hanno dedicato allo scrittore siciliano.

La cooperativa Agire, con il Fondo Andrea Camilleri e il Comune di Scicli, propone un

quinto appuntamento celebrativo per il Centenario di Camilleri:

i corridoi di Palazzo Spadaro si trasformeranno in un percorso emozionante e intimo

dedicato all’intellettuale agrigentino, figura centrale della cultura italiana e profondamente

legata alla città di Scicli.

La visita rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del Maestro attraverso

stampe di straordinari documenti inviati direttamente dal Fondo Andrea Camilleri.

Tra i materiali esposti, spiccano copie di scritti autografi e fotografie della giovinezza che

raccontano il Camilleri privato, creativo e profondamente umano. Questi preziosi documenti, già presentati in occasione del 6 settembre, data del Centenario della nascita del Maestro, tornano ora in una cornice arricchita e ampliata, pensata per coinvolgere il visitatore in un viaggio narrativo e visivo.

Ad accompagnare ed arricchire i materiali d’archivio saranno le opere delle artiste

Ludovica Randazzo e Giovanna Galizio.

Pittura e parola si fonderanno in un dialogo poetico che celebrerà la potenza del lascito

culturale di Camilleri e il legame profondo dello stesso con la sua Sicilia.

Questa mostra non è solo un tributo, ma un atto di gratitudine: Scicli riconosce in Camilleri

non solo un grande autore, ma un ambasciatore culturale che ha contribuito a far conoscere la bellezza e l’identità di Scicli e della Sicilia nel mondo.

La mostra arricchirà e si potrà visitare assieme all’esposizione di volumi antichi della

Donazione Aulo Gellio Cento, già inaugurata il 18 ottobre scorso nelle sale dello stesso

edificio settecentesco.

Appuntamento giovedì 23 ottobre a Palazzo Spadaro, Scicli, alle ore 17.30.

Ingresso libero.